Etten-Leur Noord loopt vol met auto's, Lichttorenhoofd is het zat

ETTEN-LEUR - Uitlaatgassen in huis, schade aan woningen, geluidshinder en onveilige situaties voor de deur. Ten minste 28 gezinnen die wonen aan het Lichttorenhoofd in Etten-Leur zijn het zat. Ze willen dat er iets gebeurt.

Dat schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. Met daaronder alle 28 namen van huishoudens die hem ondertekenden.

De gemeente geeft aan dat ze er werk van wil maken en dat ze daar ook druk mee is, maar ze heeft daarbij te maken met tegenslag. Er is een probleem met de installatie die de verkeerslichten aanstuurt op de kruising Liesbosweg/Lichttorenhoofd. De bedoeling was dat de doorstroming zou verbeteren, maar er is iets mis, vermoedelijk met een van de lussen in het wegdek.

Quote De situatie is verslech­terd terwijl die had moeten verbeteren. Woordvoerster gemeente Etten-Leur

,,Met als gevolg dat de situatie verslechterd is in plaats van verbeterd’‘, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Maandag komt de leverancier kijken en weten we mogelijk wat er moet gebeuren om de doorstroming weer te herstellen.”

De weg is zo druk, dat er vrijwel dagelijks een file staat vanaf café Hof van Holland tot de kruising met de Vijfhuizenweg. En op die spaarzame momenten dat het verkeer niét vast staat, rijdt het met te hoge snelheid, beweert de buurt.

Quote Fietsers worden de stoep op gedwongen en die brengen de veiligheid van voetgan­gers weer in gevaar. 28 bewoners van het Lichttorenhoofd in een brief aan de gemeente

Vrachtwagens die over de drempels rijden, veroorzaken ernstige trillingen. Dat leidt ook weer tot schade aan de woningen. Fietsers moeten de stoep op en die brengen de veiligheid van voetgangers weer in gevaar.

Fijnstof, vieze lucht. Dat is ook een probleem waar de bewoners aandacht voor vragen. En ze ondervinden hinder van ronkende motoren en geluid van de boxen in auto's met geopende ramen, die langzaam vooruitschuiven in de file naar het verkeerslicht.

Quote De aanleg van een extra opstel­strook voor verkeer dat linksaf de Vijfhuizen­weg op moet, is door de gemeente­raad in de ijskast gezet. Woordvoerster gemeente Etten-Leur

De gemeente erkent dat de doorstroom van het verkeer naar de Vijfhuizenweg voor veel opstoppingen zorgt. De aanleg van een fietspad en een extra opstelstrook voor verkeer dat vanuit het Lichttorenhoofd linksaf naar de Vijfhuizenweg moet, is door de gemeenteraad echter in de ijskast gezet. Reden is dat de raad wil wachten tot er een totaalvisie ligt voor de verkeersafwikkeling in Etten-Leur Noord.

