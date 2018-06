Etten-Leur neemt ook bij twaalfde profronde alleen maar genoegen met grote namen

De toeschouwersaantallen bij het gratis wielerevenement hebben dat de afgelopen jaren ook bewezen en daarom legt de organisatie ook dit jaar de lat weer zo hoog mogelijk bij de samenstelling van het rennersveld. ,,Het liefst zien we zoveel mogelijk winnaars van truien. Daarom wachten we de ontwikkelingen in de Tour de France af voordat we tijdens de rustdagen namen gaan invullen. Misschien schuiven er in die drie weken wel nieuwe renners naar voren. En dan is het nog maar de vraag wie er een week voor de start van de Ronde van Spanje en op de laatste dag van BinkBank Tour beschikbaar zijn'', zegt voorzitter Ron Buiks van de Etten-Leurse organisatie over de spannende periode die aanbreekt.

Opties

Hij zou graag Tom Dumoulin terugzien in Etten-Leur, maar ook wereldkampioen Peter Sagan en de dit seizoen afscheid nemende Bram Tankink zijn opties. Zelfs de door mogelijk dopinggebruik in opspraak geraakte Chris Froome die vorig jaar met de Spanjaard Mikel Landa en de Franse sprinter Warren Barguil met een vliegtuig naar Etten-Leur werd gehaald, blijft welkom zolang hij niet schuldig is bevonden.

VIP-tent

Zonder bedragen te noemen, zegt Buiks dat het te besteden budget weer een stukje hoger is in vergelijking met voorgaande jaren. Daar staat wel tegenover dat er meer kosten zijn omdat er bij de nieuwe finishplek aan de Anna van Berchemlaan een VIP-tent moet worden gebouwd.

Het nieuwe rondje is twee kilometer, vijfhonderd meter meer dan de vorige omloop met start en finish aan de Oude Bredaseweg. Nu draaien de renners via Hof van Houte of de Ridderstraat de Van Berchemlaan op. Welke van die twee het wordt, hangt af van het advies van de brandweer dat de organisatie een dezer dagen verwacht.

Sprint