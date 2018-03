Etten-Leur: nauwelijks strubbelingen binnen de fracties

Zo wordt de laatste hand gelegd aan de achtste en daarmee laatste brede school, is nieuwbouwwijk Schoenmakershoek met allemaal gasloze woningen, zo goed als volgebouwd, staat nieuwbouwwijk De Streek letterlijk in de steigers, vordert de nieuwbouw van het zwembad en volgt aansluitend nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer. Het stationsgebied wordt aangepakt, het Van Bergenplein krijgt een facelift, de Bisschopsmolenstraat is een plaatje geworden en sportverenigingen kunnen een goedkope lening krijgen om het park energiezuinig te maken.

Wanklank

Was er dan vier jaar lang geen wanklank te horen? Natuurlijk wel, ook Etten-Leur krijgt niet alles voor elkaar. Zo heeft de decentralisatie in de zorg heel wat voeten in de aarde gehad, en moest al snel de ijsbaan geschrapt worden uit het opgestelde raadsprogramma. Die zou bij het nieuwe zwembad komen maar bleek te duur. De vervroegde aankoop van Nieuwe Nobelaer dat dreigde failliet te gaan, zorgde zeker voor gefronste wenkbrauwen in de gemeenteraad, maar de aankoop voor 1,9 miljoen ging wel door. Ook de roep om 200 asielzoekers op te vangen in Etten-Leur gaf politieke reuring. Dat probleem loste zichzelf op doordat de stroom vluchtelingen opdroogde. Sloop of behoud van voormalige internaat Edward Poppe heeft de gemoederen eveneens flink bezig gehouden. Verder is parkeren, met name in het centrum, een terugkerend punt op de raadsagenda. En ook veiligheid, zowel sociale als verkeersveiligheid blijft onderwerp van gesprek.

Strubbelingen binnen fracties waren er nauwelijks. Alleen Clasien de Regt moest gedwongen door haar eigen fractiegenoten de VVD verlaten. Als fractie De Regt heeft ze drie jaar als eenmansfractie haar mannetje gestaan.

Samenwerking

Verder draaide het in Etten-Leur de afgelopen vier jaar vooral om samenwerking met de vijf O’s: Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en andere Overheden. Inspraak heeft de raad hoog in het vaandel. Burgerinitiatieven worden hoog gewaardeerd.

Met de ondernemers had de gemeente het minst succes. Zo is er nog steeds geen ondernemersfonds waarbij gemeente en ondernemers geld in een fonds stoppen om winkelgebieden aantrekkelijker maken. Ook een toeristisch fonds is niet van de grond gekomen. Samenwerking met het onderwijs leidde wel tot resultaat. De gemeente en vijf schoolbesturen willen in de toekomst alle kinderen in Etten-Leur passend onderwijs kunnen bieden. Samen stoppen ze geld in diverse projecten om dat re realiseren.

Etten-Leur doet het gewoon luidt de slogan van de gemeente. En die dekt behoorlijk de lading. Niet alles komt van de grond, maar Etten-Leur staat bekend als een gemeente met goede voorzieningen, prima scholen en een bloeiend verenigingsleven.