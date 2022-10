Etten-Leur moet met spoed op zoek naar nieuwe burgemeester: Miranda de Vries naar ouderenzorg

Vrouwelij­ke glazenwas­sers runnen nu een volledig schoonmaak­be­drijf: ‘Het plaatje is compleet’

ETTEN-LEUR - Het was bedoeld als tijdelijke baan toen het echtpaar Lindy en Patience Geerts (beiden 37) vijf jaar geleden begonnen als glazenwasser. Best een opvallende keuze, want vrouwelijke glazenwassers waren er niet veel. Inmiddels is hun bedrijf zo gegroeid dat het verhuist naar een ander, groter pand in Etten-Leur.

