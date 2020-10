Etten-Leur moet achterstand huisvesting statushouders dit jaar nog inlopen

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur moet dit jaar nog 23 statushouders huisvesten. Er is een achterstand ontstaan in de eerste helft van dit jaar, door corona, maar die moet in de tweede helft van 2020 ingelopen worden.

Dat staat in een brief van de provincie aan de gemeente. De provincie ziet toe op realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders. Ze beoordeelt de taakstelling als ‘voldoet niet, doch verschoonbaar.’ Ofwel: de gemeente had tot en met juni 6 statushouders moeten huisvesten, maar dat deed ze niet en daar had ze een verklaarbare reden voor.

Want bij nieuwe huisvestingen, zeker in de eerste weken na aankomst, is er zeer intensief contact nodig tussen vrijwilligers, instanties en de statushouder, om de laatste zoals dat tegenwoordig heet ‘te laten landen’ in de gemeente.

Door het uitbreken van corona en de maatregelen die daarop volgden, was dat intensief contact niet mogelijk. En het is zeer moeilijk dat contact digitaal te laten verlopen.

Dit betekent echter niet dat de achterstand nu wordt kwijtgescholden. De provincie verwacht van de gemeente dat ze die nog dit jaar inloopt. Dat betekent concreet dat ze inclusief de zes personen uit de eerste helft van dit jaar nog 23 statushouders moet huisvesten.

De gemeente is vast van plan daar voor te zorgen, in samenspraak met woningcorporatie Alwel. Betekent wel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voldoende statushouders aan de gemeente moet koppelen.

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.