Etten-Leur maakt werk van het verwijderen van daken met asbest

video Bijenmarkt Et­ten-Leur: ‘Bijen zijn essentieel voor onze voedsel­voor­zie­ning’

31 maart ETTEN-LEUR - Het is niet lang geleden dat we insecten maar met één ding associeerden: overlast. Ze steken, zoemen ‘s nachts en vliegen zich te pletter tegen de voorruit van je auto of het vizier van je helm. Is het je wel eens opgevallen dat dat laatste helemaal niet meer gebeurt?