Etten-Leur: 'Maak van West-Brabant één supergemeente'

KieswijzerETTEN-LEUR - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: Etten-Leur.

Het is bijna aan het einde van ons rondetafelgesprek als Harrie Dirkx de knuppel in het hoenderhok gooit. ,,Deze regio is het beste af als alle gemeenten worden opgeheven en er een grote gemeente West-Brabant ontstaat. Hebben jullie nog enig idee wat er tegenwoordig nog gebeurt op het gemeentehuis? Bitter weinig. Op onder meer economisch en sociaal vlak wordt er samengewerkt met andere gemeenten. Bestuurlijk gezien zou dit ook het beste zijn. Dan houden we flink geld over. Geld dat we kunnen investeren in infrastructuur, zorg, lagere belastingen en nog veel meer. Wacht maar af, over 25 jaar hebben we een supergemeente met her en der wat fysieke steunpunten."

Funest

Zo. Dit statement van Dirkx, al jarenlang voorzitter en boegbeeld van KBO Etten en voormalig directeur van Woonstichting Etten-Leur, komt binnen bij de overige vier deelnemers aan ons debat waarbij ze reageren op tientallen stellingen. De 16-jarige Nikita van Dieen (vwo-scholiere aan de KSE) is het absoluut oneens met Dirkx. ,,Een supergemeente is funest voor de identiteit van plaatsen. En ik kan me Etten-Leur zonder burgemeester ook niet voorstellen. Nee, dit moeten we niet willen." Ook George Koster, sportman in hart en nieren en onder meer voorzitter van voetbalclub Internos, plaatst vraagtekens bij het betoog van de KBO-man. ,,Het moet allemaal steeds grootschaliger. Ik vraag me af of dat de goede weg is." Jacques Lardenoy, ondernemer en mediator, pleit juist voor kleinschaligheid. ,,Betrokkenheid van werknemers of inwoners is veel groter als een organisatie niet te groot is. Dat geldt ook voor een gemeente."

Huisartsenpost

Lardenoy, eigenaar van praktijk- en winkel Nieuwe Tijd, heeft ook een stevig betoog. Hij is het niet eens met de stelling dat de huisartsenpost in Etten-Leur overbodig is en dus de deuren kan sluiten. ,,In een gemeente waar bijna 45.000 mensen wonen kan het niet bestaan dat er 's nachts geen medicus paraat is. In Etten-Leur moet er 24 uur een arts beschikbaar zijn. Daarnaast ontlast de HAP ook de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen. Hard nodig, want daar is het gigantisch druk geworden." Hij krijgt bijval van de rest.

Starterswoningen

Marjan Verweij, bestuurslid van de Etten-Leurse voedselbank, wil het deze avond vooral over het gemeentelijke woningbouwbeleid hebben. Ze is het niet eens met de stelling dat haar woonplaats voldoende woningen voor starters heeft. ,,Vooral voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten, is het moeilijk om aan een huis te komen. De prijzen stijgen weer, er zijn in principe voldoende woningen, maar niet voor deze doelgroep. De prijzen moeten omlaag." Harrie Dirkx, oud-woningbouwdirecteur, vindt het onzin om meer huizen voor starters te bouwen. ,,Het probleem is dat er te weinig doorstroming is. De gemeente moet niet alle bouwgrond aan projectontwikkelaars verkopen, dat drijft de prijs op. De gemeente moet in samenwerking met de WEL voor betaalbare huizen zorgen en het doorstroombeleid wijzigen zodat ouderen niet meer zo lang in woningen blijven zitten maar doorstromen.

Edward Poppe

Dan komt voormalig internaat Edward Poppe aan bod. George Koster stelt dat er al veel beeldbepalende gebouwen in Etten-Leur zijn gesloopt. ,,Delen van het Withof, het huis van dokter Hermans, de Majellaschool. Moet alles plat? Ik vind dat dit gebouw een bepaalde uitstraling heeft, als het qua kosten te duur is om het gebouw te laten staan, hoop ik dat ze in ieder geval het front overeind laten." Nikita heeft weinig met de sentimentele gevoelens van Koster. ,,Ik vind dat het gebouw juist geen fijne uitstraling heeft. Als ik er langs rijd, voel ik me niet echt veilig. Van mij hoeft het niet overeind te blijven staan."

Horeca

is ook getriggerd door de stelling: Horecagelegenheden die binnen een jaar drie keer worden betrapt op schenken van alcohol aan 18-minners, moeten permanent de deuren sluiten. ,,Dat kun je echt niet maken. Ik vind dat de verantwoordelijkheid veel meer bij de jongeren hoort te liggen, niet bij de kroegbaas. Natuurlijk moet hij maatregelen nemen om te voorkomen dat de jeugd alcohol kan kopen, maar dat kun je nooit helemaal voorkomen. Via oudere vrienden komen ze zo aan drank." Ook de overige panelleden stellen dat het systeem nooit waterdicht kan worden gemaakt. ,,Maar kroegbazen moeten er wel degelijk scherp op letten", vindt Koster.

Het nieuwe zwembad zonder groot buitenbad? De vijf panelleden aan ons debat snappen dat zo'n voorziening veel geld kost en snappen dat zo'n bad er niet komt. Marjan Verweij vindt het wel jammer. ,,We kunnen ook naar bosbad Hoeven, maar dat is erg duur. Het is toch weer een voorziening minder voor de jeugd."

Toerisme

De stelling: 'Etten-Leur moet meer geld pompen in een toeristisch fonds om de gemeente toeristisch op de kaart te zetten', zorgt voor nee-schuddende hoofden. Koster: ,,Etten-Leur is een prachtige gemeente om te wonen en te werken. Maar wat heeft deze plaats te bieden voor de toerist? We hebben best een aardig buitengebied, een paar leuke musea en de korte verblijfsduur van Vincent van Gogh wordt kunstmatig groot gemaakt, maar that's it. Voor deze voorzieningen is helemaal geen toeristisch fonds nodig, het huidige subsidiesysteem is prima. Etten-Leur is geen toeristische metropool."