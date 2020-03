Etten-Leur loopt achterstand bij huisvesten vluchtelingen in

Mannen­avond met bier en ballen bij kapsalon Mooi Geknipt in Et­ten-Leur

6 maart ETTEN-LEUR - Bier drinken aan een statafel, snacks eten en praten over voetbal; naar de mannenavond bij Mooi Geknipt in Etten-Leur gaan, is eigenlijk net als naar de kroeg gaan. Maar dan word je ook nog eens geschoren en geknipt. ,,We combineren het nuttige met het aangename”, vertelt eigenaresse Merel Otto-Van de Straat.