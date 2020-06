Etten-Leur krijgt vrolijk en flexibel festival voor de corona-zomer

Als de situatie rondom het virus blijft zoals die nu is, mogen culturele instellingen vanaf juli weer maximaal 100 gasten ontvangen. Daarbij moeten ze wel rekening houden met de inmiddels bekende RIVM-maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand.

Vier de mogelijkheden

Het zomerfestival Volare! houdt rekening met die beperkingen, maar viert de mogelijkheden. In juli en augustus biedt Nieuwe Nobelaer onder die titel een programma aan met onder meer muziek, cabaret, tentoonstellingen en voorlezen. Om de bezoekersstromen binnen de perken te houden is reserveren verplicht, maar de meeste activiteiten zijn gratis of tegen een lage entreeprijs te bezoeken.

Alle activiteiten vinden plaats op het evenementenplein in het pand, dat wordt versierd om het in zomerse sferen te brengen.

Klapstoelcabaret

Eén van de onderdelen op het programma is ‘klapstoelcabaret’. ‘Deze nieuwe vorm van stand-up comedy is de ideale ‘coronaproof’-theatervoorstelling’, zegt Nieuwe Nobelaer in een persbericht: ‘Publiek mag een eigen klapstoel meenemen of neemt plaats op stoelen die op het plein op 1.5 meter uit elkaar gezet worden.’

Het complete programma is te vinden op nieuwenobelaer.nl/zomer. Daar kunnen mensen ook reserveren. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus, kunnen er nog programma-onderdelen bij komen of geschrapt worden.