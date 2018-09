Etten-Leur krijgt slimme verlichting in 26 straten

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur vernieuwt de verlichting in 26 straten en fietspaden in het buitengebied. Het doel is om een balans te vinden tussen de CO2-uitstoot en het behoud van het veiligheidsgevoel.

De CO2-uitstoot verkleint door de lampen minder vaak aan te zetten, maar daarmee verkleint ook het veiligheidsgevoel. De inzet van slimme straatverlichting kan een oplossing zijn, zoals het toepassen van led-verlichting in iedere straatlantaarn, lampen die 's nachts dimmen of die 's avonds pas aanspringen als iemand langs fietst. De komende tijd wordt onderzocht welke oplossing het beste is voor Etten-Leur.

Veiligheidsgevoel

Daarbij worden de inwoners van Etten-Leur betrokken. ,,Samen met u willen we de komende maanden op zoek gaan naar de straatverlichting van de toekomst", luidt de brief van de gemeente. De inwoners ervaren dagelijks de staat van de verlichting en kunnen het beste aangeven bij welk licht het veiligheidsgevoel het grootst is.

Europees project

Etten-Leur is de enige Nederlandse gemeente die meedoet aan Smart Light Concepts (SLIC), een project van de Europese Unie. Samen met steden en kennisinstituten in België, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt onderzocht hoe met slimme straatverlichting de CO2-uitstoot verkleind kan worden. Want verlichting is een derde van de totale uitstoot door lokale en regionale overheden, aldus SLIC.

Informatieavond

Het project start 3 oktober tijdens een informatieavond in Het Turfschip om 19:30 uur. Daar worden inwoners bijgepraat over het verlichtingsproject in het buitengebied. Tijdens die bijeenkomst wordt aangegeven op welke plekken de lampen komen, maar wordt met name geluisterd naar de inbreng van burgers.

De proef loopt tot en met 2021. In die periode gaat de gemeente samen met bewoners, weggebruikers, technisch specialisten en wetenschappers op zoek naar de beste oplossing.

Andere gemeenten

In andere gemeenten wordt al gebruik gemaakt van slimme verlichting. In Woensdrecht zijn enkele tonnen geïnvesteerd in de lampen langs fietspaden. Deze springen aan op het moment dat er iemand passeert, dankzij sensoren.