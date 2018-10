Etten-Leur krijgt milieu-educatief centrum. Mogelijk

De Stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur is opgericht op 6 oktober 2010. Het MEC heeft een website, maar na al die jaren nog geen bezoekadres.

De stichting wil al jaren een gebouw om haar visie op natuur en milieu over te brengen op inwoners van Etten-Leur. Maar tot op heden had de gemeenteraad daar geen geld voor over. Nu de haalbaarheid wordt onderzocht, zoals gemeld in de begroting 2019, hoopt de stichting dat het er nu toch echt van gaat komen.

Een locatie is in beeld, op de grens van het buitengebied en stedelijk gebied, ten noorden van de bebouwde kom van Etten-Leur. Vanwege de locatie is ook goedkeuring van de provincie nodig. De stichting hoopt op een constructie waarbij de gemeente de grond levert of koopt en de stichting óf zelf voor de opstallen zorgt óf die op termijn van de gemeente overneemt.

Quote We willen onze inwoners, oud en jong, bewust maken van de natuur en het belang van duurzaam­heid Hans Wierema, Bestuurslid Stichting Natuur- en MilieuEducatie

Bestuurslid Hans Wierema, oprichter van de stichting en fractievoorzitter van de PvdA: "We willen onze inwoners, oud en jong, bewust maken van de natuur en het belang van duurzaamheid. Dat is van belang, gelet op wat er op dat gebied allemaal op ons af komt."

Quote Ben je je er van bewust dat je hamlap meer kost als je het varken een beter leven geeft? Hans Wierema, Bestuurslid Stichting Natuur- en MilieuEducatie

De stichting heeft er voor gekozen om dat te doen aan de hand van de voedselkringloop. Wierema: "Wat eet je? Eet je bewust seizoensgebonden producten? Eet je bewust vlees? We zijn niet tegen vlees eten, maar ben je je er van bewust dat je hamlap meer kost als je het varken een beter leven geeft?"

Kruisbestuiving

In het gebouw, zo is het idee, krijgen ook het Bijengilde , Duurzaam Etten-Leur en IVN Etten-Leur onderdak. "Door ze bij elkaar te huisvesten ontstaat kruisbestuiving", legt Wierema uit. Er komt ook een kinderboerderij. Wierema: "We stellen ons voor dat we bij het varkentje een bordje plaatsen dat je het varkentje mag aaien, maar dat ie aan het eind van het seizoen wél geslacht wordt."

Crowdfunding