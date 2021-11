Etten-Leur krijgt er in één dag een hele vogelwijk bij: iedereen blij (behalve de jeukrups)

Dit weekend is de landelijke Natuurwerkdag. Vrijwilligers in heel Nederland doen dan mee aan kleinschalige projecten om natuur en landschap te beschermen en versterken.

Met het project in Etten-Leur - de mezenkastjes - slaat IVN veel vliegen in één klap. ,,Eigenlijk is dit een biologische vorm van eikenprocessierupsbestrijding”, zegt Paul Mennema van IVN Dintel- en Marklanden. Want mezen zijn dol op de rupsjes: ze smullen ervan. En daarmee kunnen ze de overlast voor mensen in de buurt behoorlijk beperken, want die hebben juist een enorme hekel aan deze beestjes met hun jeukharen. ,,Meesjes blij, mensen blij, iedereen blij.” Behalve de eikenprocessierups dan.