Etten-Leur krijgt eerste bierbrouwerij sinds 1954

Kara de Rooij uit Et­ten-Leur maakt duurzame aquarel­verf

20 oktober ETTEN-LEUR - Een kunstenares uit Etten-Leur is er in geslaagd verf te ontwikkelen die helemaal natuurlijk is. Vrij van dierlijke bestanddelen, gifstoffen en plastic. Daarmee is Kara de Rooij (35) de enige ter wereld. Waar de ontdekking haar brengt is nog gissen, maar het zou zo maar kunnen dat dit een doorbraak is voor veel kunstschilders uit binnen- en buitenland. “De meeste kunstenaars zitten in de ‘linkse’ hoek, die zijn over het algemeen wel bezig met milieu en duurzaamheid”, zegt ze. Volgens haar is de verf niet alleen duurzamer, maar ook mooier. En voor een vergelijkbare prijs als de niet-vegan variant.