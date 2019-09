Etten-Leur koploper met prijs bouwleges: Fracties: ‘Onderzoek of het goedkoper kan’

VIDEO Klassieke motoren Et­ten-Leur: ‘Iedereen rijdt hier rond met een grote grijns’

8 september ETTEN-LEUR - Pruttelend op zijn Ducati 125 Sport rijdt Arie de Man het rennerskwartier in. Helm af, handschoenen uit, en de organisator van de Classic Motorrace in Etten-Leur blaast even uit van de race met zijn witte machine uit 1962. De Man is de man achter het evenement, dat dit weekend voor de derde keer werd gehouden op bedrijventerrein Vosdonk.