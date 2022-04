Etten-Leur kán bouw op plek mogelijke spoortunnel niet zomaar weigeren, zegt stadsbestuur

Van Gelderen is klaar voor eventing Et­ten-Leur: ‘Thuis sprong mijn paard een keer spontaan over het hek van het weiland’

Eventing Etten-Leur heeft plekje in het hart van Floor van Gelderen (35). Met haar paard So Special reed de Bredase daar destijds haar eerste Z-wedstrijd. Morgen start ze er weer, wederom in de Z-wedstrijd, maar nu met de elfjarige bruine ruin Go Special. Van Gelderen aast in haar ‘thuiswedstrijd’ op de Brabantse titel. Ze staat tweede in de tussenstand.

1 april