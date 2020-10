Etten-Leur is trots op haar Boom van het Jaar: ‘Heel veel mensen hebben plezier van de Moeierboom’

Toos Kanters is blij dat de Moeierboom verkozen is tot Boom van het Jaar 2020. Toos en haar man Thom kijken vanuit hun appartement aan de Markt op de Moeierboom. ,,Het is hier gewoon prachtig. Zeker in de winter als het gesneeuwd heeft”, zegt Toos. ,,De boom zorgt echt voor een sociaal gebeuren. Veel mensen eten hier een ijsje of hun boterhammen”, vult Thom aan.

Boom van het Jaar 2020

De Moeierboom is verkozen tot Boom van het Jaar 2020. De Etten-Leurse boom kreeg een kleine 3600 stemmen. Daarmee laat de boom de nummer twee, de tweestammige vleugelnoot in Middelburg, ruim achter zich. Die kreeg ‘slechts’ 2450 stemmen.

De verkiezing van Boom van het Jaar is een initiatief van SBNL Natuurfonds. De verkiezing draait niet om welke boom de mooiste is, maar het verhaal achter de boom. De lindeboom op de Etten-Leurse Markt is zo’n 345 jaar oud. Zij was én is een belangrijke ontmoetingsplek in het centrum van Etten-Leur. Sommigen mensen stellen dat de boom Vincent van Gogh inspireerde voor een schilderij in 1881.

‘Veel verhalen gehoord’

Wethouder Kees van Aert meldde de boom aan voor de verkiezing. “De Moeierboom is echt een boom met een verhaal. Onze Moeierboom heeft in de afgelopen 350 jaar ontzettend veel verhalen gehoord. Van liefdesverklaring tot rechtspraak en van ruzies tot roddels. En we hopen dat dankzij deze verkiezing de Moeierboom nog vele jaren verdrietige, mooie en bijzondere persoonlijke verhalen mag horen. Ik ben enorm trots dat de boom heeft gewonnen.”