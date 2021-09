Etten-Leur is op zoek naar een nieuwe jeugdburgemeester

Touropera­tors bekijken Et­ten-Leur van alle kanten: ‘Mensen komen voor Van Gogh, maar er is veel meer’

14 september ETTEN-LEUR - ‘Herzlich willkomen in Etten-Leur, please look at our famous beautiful tree, The Mother tree’. Maandagmorgen werd de loper op de Markt uitgerold voor een internationaal gezelschap van touroperators dat kwam proeven van de Etten-Leurse sfeer.