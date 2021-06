Etten-Leur houdt geld over uit coronapotje en gaat op zoek naar verstandige manier om dat uit te geven

Het bedrag dat overbleef in dit vangnetpotje - zo’n 125.000 euro - belandt nu in het gemeentelijke coronabudget: geld dat bedoeld is om het herstel van de coronacrisis te bespoedigen. Hoe dat geld het beste kan worden ingezet, wordt nog onderzocht. Maar daarbij zal opnieuw oog zijn voor het belang van kleinere culturele, maatschappelijke en sportclubs, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ‘Het Etten-Leurse verenigingsleven is de smeerolie van de samenleving, nu en in de post-corona tijd. Het is belang om tijdig ondersteuning te bieden.’