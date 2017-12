Etten-Leur hoopt eerder dan in 2024 verlost te zijn van daken met asbest

Illegale bewoning Withofstraat Etten-Leur ten einde

30 november ETTEN-LEUR - De schuur in de tuin aan de Withofstraat in Etten-Leur, waar illegaal een arbeidsmigrant in was gehuisvest, is leeggehaald door de huiseigenaar. ,,Alle woonvoorzieningen zijn weggehaald. De leidingen zijn afgesloten, de kranen eraf, het toilet, de kookgroep, de afzuigkap en de inrichting zijn weg. Het is nu weer een schuur", stelt handhaver Niels Mensink.