Etten-Leur heeft te weinig ambtenaren om bestemmingsplan op tijd af te ronden

Er was sprake van langdurige ziekte op de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente en daarnaast is intussen ook sprake van een structureel tekort aan mensen. ,,Daar komt nog bij dat er een duidelijke krapte op de arbeidsmarkt is op terrein van ruimtelijke ordening”, schrijven B en W aan de gemeenteraad van Etten-Leur. ,,En in het bijzonder als het gaat om buitengebieden.”

Nieuw plan moet meer ruimte scheppen voor bewoners buitengebied

De aanpassing van het bestemmingsplan (dat in 2013 werd vastgesteld) is nodig om ruimte te scheppen voor onder meer tijdelijke huisvesting van seizoenskrachten bij agrarische bedrijven en voor nieuwe plannen voor vrijkomende boerderijen en grond.

Het had vorig jaar al duidelijk moeten zijn hoe het aangepaste bestemmingsplan eruit zou komen te zien, maar dat is dus niet gelukt. Het college hoopt nu dat in september of oktober van dit jaar een presentatie gehouden kan worden over het ontwerpbestemmingsplan buitengebied.

‘Langere doorlooptijden andere projecten voorlopig onontkoombaar’

Daarvoor is het nodig extra personeel te werven en daarmee is de gemeente al begonnen, maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is dat een lastig verhaal. Daarnaast is het volgens het college ‘onontkoombaar’ dat de aanpassing van het bestemmingsplan voorgaat op andere projecten die daardoor ook weer langer gaan duren.

In het nieuwe plan gaat het om randvoorwaarden die algemeen gelden in het buitengebied. Individuele plannen van mensen worden er niet in opgenomen. Dat zou het allemaal nóg veel ingewikkelder en langduriger maken.

Voorbeeld van woonunits voor tijdelijke werknemers in Zwingelspaan.