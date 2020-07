Etten-Leur heeft nog niet alle stukjes van de drogevoetenpuzzel gelegd

Dat blijkt uit de antwoorden die het stadsbestuur geeft op vragen van GroenLinks. Die partij wilde onder meer weten wat Etten-Leur zelf gaat doen om grondwater vast te houden. Ook vroeg de fractie zich af of de gemeente wil investeren in ‘ontstenen’: het vervangen van wegdek en stenen door aarde en planten.

Liever groen dan stenen

Dat ontstenen helpt wateroverlast te voorkomen. Waar veel bestrating ligt, kan regen minder goed weg dan op plekken met veel groen: daar kan water ook de aarde in. Het is een van de redenen waarom veel gemeenten - ook Etten-Leur - inwoners aanmoedigen om minder steen in tuintjes te leggen. Een structureel beleid voor zulke campagnes ontbreekt overigens nog. Tot nu toe beperkte dat aanmoedigen zich tot deelname aan incidentele campagnes, bijvoorbeeld in de Week van het Water.

Etten-Leur heeft geen plannen om ook zelf veel stenen te vervangen door groen. ‘De afgelopen jaren is er juist bezuinigd op de onderhoudsgelden voor openbaar groen’, staat in de beantwoording van de raadsvragen. Er is dus geen budget om extra groen te creëren en onderhouden.

Hittestress en wateroverlast

De afgelopen jaren onderzochten een aantal gemeenten in de regio samen op welke punten zij het meest kwetsbaar zijn voor verschijnselen die samenhangen met klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast. Ook Etten-Leur heeft daardoor vrij gedetailleerd in beeld waar risico’s zitten.

Er zijn her en der al maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast te beperken. Bijvoorbeeld met de aanleg van retentiebekkens: vijvers die bij hevige regen veel hemelwater opslaan. Maar een gemeentebrede visie is er niet: maatregelen worden vooral genomen als werkzaamheden of nieuwbouw een logisch moment bieden.

Grondwaterbeheer is complex

Etten-Leur nam nog geen gerichte maatregelen om de grondwaterstand op peil te houden. ‘Het vasthouden van grondwater is een zeer complex vraagstuk, vooral in het stedelijk gebied. Op dit moment zijn hier geen specifieke maatregelen voor bepaald.’ Als het gaat om de grote lijnen van het grondwaterbeheer is overigens vooral een andere overheidsinstantie verantwoordelijk: waterschap Brabantse Delta. Dat legt nu de laatste hand aan het nieuwe waterbeheersplan.