Etten-Leur heeft nog geen pasklare oplossing voor geluidsoverlast rond supermarkten

Piet Luijkx (1936-2021), sociaal bewogen bestuurder met boerenver­stand: ‘Houd het vrolijk’

3 augustus Op 28 juli overleed Piet Luijkx in zijn woonplaats Etten-Leur. Hij was wethouder in de gemeente Etten-Leur van 1974 tot 1992. Hij laat een echtgenote, zoon en dochter en twee kleinkinderen na. Hij werd 85 jaar.