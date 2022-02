Etten-Leur heeft een nieuwe voorleeskampioen (en twee jonge voorleesambassadeurs)

Afspraken over groene boa’s blijken blijvertje

ETTEN-LEUR - Etten-Leur besloot in de zomer van 2021 om de ‘groene handhavers’ van Staatsbosbeheer tijdelijk meer bevoegdheden te geven in die gemeente. Dat is goed bevallen. Daarom is besloten die tijdelijke afspraken om te zetten in blijvende.

31 januari