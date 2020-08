Etten-Leur heeft de Westpolderplas lekker voor zichzelf: te heet voor passanten!

ETTEN-LEUR - Als je het warm hebt, zoek je het water op. Zo eenvoudig is dat, vindt de familie Kemmeren, die maandag op de Westpolderplas in Etten-Leur hun evenwicht trachtte te bewaren op de SUP. En het moet gezegd: het ging ze goed af.

Niets voor moeder Reineke, want die vindt dat gewiebel maar niks. Maar Inti, haar broer Rune en papa Anton kwamen aardig weg op hun Stand Up Paddling Boards. Voor dochter Inti (14) is het appeltje-eitje. Zij heeft haar ervaring als SUP’per al eerder opgedaan tijdens een vakantie in Duitsland.

,,Ik heb een goed evenwichtsgevoel” zegt ze, en ze heeft daarom ook een board met scherpere punt voor wat meer snelheid. Ze zal een familiewedstrijdje ongetwijfeld winnen: voor pa en broer is het de eerste keer.

Paddelen maar

Rune (12), die normaal niet zo’n waterrat is, wilde het dit keer wel eens proberen. Vader Anton had eigenlijk liever een soort catamaran gehad voor de stabiliteit. Even een demonstratie: er wordt geknield op het board, enkelbandje om voor als je eraf valt en het ding je ontglipt, dan staan en paddelen maar.

,,Een heel andere vakantie dan vorig jaar in Chili’’, vertelt Reineke Kemmeren, terwijl we de paddelers met het board onder de arm van de plas naar de jachthaven volgen. ,,Maar dit is ook heel leuk. Relaxed. We hebben deze boarden gehuurd bij een mobiele surfschool in Roosendaal die ze komt brengen en halen.”

Onder het toeziend oog van moeder, schipperen de drie tussen de in de haven liggende jachten door naar het ‘open’ water van de Leursche Haven.

Lege campersplaatsen

In het zwemgedeelte van de Westpolderplas wordt intussen volop gespetterd. De plas is erg gewild bij de inwoners van Etten-Leur. Zodanig zelfs dat het hek af en toe gesloten moet worden: te vol! Alleen de camperplaatsen zijn leeg en in de jachthaven is het ook niet al te druk. ,,Te heet voor passsanten”, constateert Ton Stoop, eigenaar van paviljoen de Turfvaart en beheerder van plas en haven.