Etten-Leur: ‘Genade of kwijtschelding aantal nog te huisvesten statushouders’

OM zegt niks over onderzoek naar door politie doodgescho­ten man in Et­ten-Leur

13 maart ETTEN-LEUR - Het Openbaar Ministerie laat nog niets los over het onderzoek naar het incident dat dinsdagochtend een rustige wijk in Etten-Leur op zijn kop zette. Daar schoot een agent rond 8.00 uur een gewapende man neer. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.