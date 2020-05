Etten-Leur gaat op zoek naar bommen en granaten

ETTEN-LEUR - Ook al ging er 75 jaar voorbij sinds de Tweede Wereldoorlog, achtergebleven explosieven uit die tijd kunnen nog steeds voor gevaar zorgen. Bij elk groot bouwproject moet daar onderzoek naar worden gedaan; dat kost tijd en geld. Om dat proces in de toekomst wat te versnellen, brengt Etten-Leur nu in één keer voor de hele gemeente in kaart waar de kans op niet-ontplofte projectielen het grootst is.

Wie in de grond gaat wroeten voor bijvoorbeeld grote bouw- of wegwerkzaamheden moet vaak eerst onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van oude bommen en granaten. Want als een machine bij grote graafwerkzaamheden stuit op bijvoorbeeld een oude vliegtuigbom of een granaat, kan dat zelfs na al die jaren nog leiden tot een ontploffing. Op zulke plekken moet dus extra voorzichtig gewerkt worden.

Het is daarom belangrijk om van tevoren te weten of er ooit beschietingen zijn geweest, in een gebied waar gewerkt wordt. Tot nu toe gebeurde dat in Etten-Leur per locatie. De eerste fase van zo’n explosievenonderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht hoe groot de kans is dat explosieven opduiken, wordt nu voor de hele gemeente uitgevoerd.

‘Dat weten we niet’

,,Dat plan volgt eigenlijk uit de werkzaamheden aan de keersluis in de polder”, vertelt wethouder Ger de Weert. ,,Daar moesten we zo’n onderzoek uitvoeren. In de gemeenteraad kwam toen de vraag: op welke andere plekken in onze gemeente hebben we eigenlijk ook kans dat er nog niet ontplofte explosieven liggen? Dat wisten we niet, dus leek het ons verstandig dat in kaart te brengen.”

Etten-Leur besteedt bijna 27.000 euro aan het onderzoek; 70 procent van dat bedrag krijgt de gemeente overigens terug van het Rijk.

Voor dat geld kan een gespecialiseerd bureau op basis van oude documenten in kaart brengen op welke plekken in de gemeente geschoten en gevochten is, en waar dus een grotere kans is op achtergebleven explosieven in de bodem. Alleen op díe plekken is straks nog aanvullend onderzoek nodig, als er daadwerkelijk grote werkzaamheden gepland staan.

Kleine bommenkans