Etten-Leur gaat door met controles op snippergroen

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur richt zich de komende tijd bij controles op stukken groen die bewoners zich hebben toegeëigend, niet alleen alleen op de wijken Centrum-West en De Grient. Ook elders in Etten-Leur worden plekken bekeken als daarvoor aanleiding is.

De gemeente heeft vorig jaar na een proef in de wijk Grauwe Polder besloten het project 'Snippergroep' een vervolg te geven in andere wijken. De oudste wijken komen het eerst aan de beurt omdat daar de kans op illegaal gebruik het grootst is. ,,Wij zijn vanaf nu heel alert, ook al gaat het in de meeste gevallen maar om lichte zaken'', zegt wethouder Jan van Hal.

Vierhonderd

Aanleiding voor het project Snippergroen was dat uit een eerder gehouden inventarisatie naar voren kwam dat er in de hele gemeente zo'n vierhonderd plekken bekend zijn waar bewoners iets doen met grond die eigenlijk van de gemeente is. In de meeste gevallen gaat het om stukjes grond die bewoners zonder toestemming aan hun tuinen hebben toegevoegd.

Die bewoners riskeren dat ze die onrechtmatig verkregen grond weer moeten teruggeven aan het openbaar groen, maar in sommige gevallen kan die grond alsnog van de gemeente worden gekocht. Het is de gemeente niet zozeer te doen om de opbrengst van die verkoop, maar vooral om het naleven van de regels en instandhouding van de kwaliteit van het openbaar groen.

Op orde

Bij het in de Grauwe Polder gehouden pilotproject, stuitte de gemeente vorig jaar op tientallen zaken die niet klopten. Daar is de situatie inmiddels weer helemaal op orde, maar de bevindingen in die wijk waren voor de gemeente wel aanleiding om een budget te reserveren voor een vervolg van het project.

Alleen in nieuwe wijken is het probleem minder groot. Daar is vanaf het eerste moment beter toezicht op het naleven van de regels.

Tip

Overtredingen worden in de meeste gevallen geconstateerd bij controles door eigen ambtenaren, maar soms wordt de gemeente ook wel eens getipt over bepaalde situaties.