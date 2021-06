Etten-Leur financieel weer op de goede weg

En daar is wethouder financiën Ger de Weert best trots op, zei hij gisteren bij de presentatie van de zogeheten Kadernota, een soort tussenstand van hoe de vlag er qua geld bij hangt. ,,We hebben de negatieve trend van het voortdurend maar interen op de gemeentelijke reserves kunnen ombuigen. Dat was zware opgave voor iedereen, het ging om een fors bedrag van drie miljoen euro.”

In 2021 nog een tekort van 2,5 ton, maar volgend jaar vermoedelijk een overschot van 8 ton

De gemeente Etten-Leur stevent nu weliswaar nog af op een tekort van 2,5 ton, maar in 2022 zal er vermoedelijk een overschot van ruim 8 ton ontstaan, een overschot dat in de jaren daarna verder oploopt. De ombuiging werd onder meer bereikt door te korten op subsidies en op onderhoud van groen en wegen.”

,,Zo wordt minder vaak gemaaid en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Etten-Leurenaren moeten genoegen nemen met een lager onderhoudsniveau op allerlei gebied.

Volledig scherm Bermen worden tegenwoordig nog maar een meter gemaaid, niet alleen goedkoper, maar ook beter voor de natuur. Het gebeurt overal in het land. (foto niet uit Etten-Leur) © Rolf Hensel

Er werd flink bezuinigd in 2020 en tegelijkertijd sluit de gemeente de jaarrekening 2020 toch af met 2,5 miljoen euro in de plus. Dat komt volgens de wethouder mede doordat vorig jaar flink wat geld bleef liggen op de WMO-plank (maatschappelijke voorzieningen zoals dagbesteding en schoonmaakhulp). ,,Er was minder vraag dan we van tevoren hadden ingeschat", zegt De Weert.

Volledig scherm Meedenkcoaches in Etten-Leur, 2018. Ze helpen mensen de weg te vinden in regelgeving, gratis en anoniem, bijvoorbeeld binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

,,Door corona werd minder gereisd en consulenten legden minder huisbezoeken af. Maar nu zien we de vraag naar ondersteuning alweer stijgen, onder meer doordat iedereen hulp mag aanvragen, ongeacht het inkomen.”

Die toenemende WMO-vraag tempert het optimisme behoorlijk. Evenals grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, de nieuwe omgevingswet en het opkrabbelen uit de coronacrisis die het nodige geld gaan kosten.

,,Er is nogal wat onzekerheid onder mensen. Hoe moeten ondernemers verder als op 1 oktober de rijkssteun (er is 18 miljoen uitgekeerd aan noodsteun) ophoudt? Veel verenigingen hebben lang stil gelegen, hoe pakken die de draad weer op? Er zijn veel mensen in een sociaal isolement geraakt, ook die baren ons zorgen.”

Tientallen extra ambtenaren nodig de komende jaren

De gemeente heeft de komende jaren naar verwachting enkele tientallen extra ambtenaren nodig om alle problemen te tackelen die eraan komen. De hoop is dat het rijk die kosten voor het grootste gedeelte voor zijn rekening neemt.

Volledig scherm Wethouder Ger de Weert (CDA). © pix4profs/petervantrijen