Etten-Leur en Moerdijk: geen wachtrijen op eerste stemdag verkiezingen gemeenteraad

STANDDAARBUITEN/FIJNAART/ETTEN-LEUR - Waar je in een kleine plaats als Standdaarbuiten met gemak een half uur moet wachten op een klant, loopt het in 't Trouwkerkje in Etten-Leur achter mekaar door met stemlustigen.

Volledig scherm Stemmen bij De Standaert in Standdaarbuiten ... lekker veel plek .... Wel spatschermen en een looproute, maar geen mondkapjes en verplicht handen wassen meer. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Kortom, de opkomst op de eerste stemdag voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is nogal wisselend in de regio Moerdijk-Etten-Leur. ,,Tja, wij zitten natuurlijk in het mooiste en aantrekkelijkste stembureau", lachen de mensen van 't Trouwkerkje vanachter de tafel. ,,We hebben er al 245 gehad", zeggen ze vrolijk. Het is dan kwart voor één.

Er staan nog spatschermen in de kerk, als een van de weinig overgebleven corona-beschermingsmiddelen, maar de mensen die vandaag komen stemmen, doen dat veelal niet om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Ad van Lieshout draagt weliswaar een mondkapje, maar het kwam hem ‘goed uit’ om vandaag al te gaan.

Volledig scherm Stemlokaal in De Parel in Fijnaart. Van de desinfectiemiddelen wordt niet echt meer gebruik meer gemaakt. Corona is uit de hoofden van de meeste mensen verdwenen. © Florence Imandt

Handig, meer dagen om te stemmen

En dat geluid valt eigenlijk overal te beluisteren. In het Turfschip, op een steenworp afstand van 't Trouwkerkje, spreken we Peter de Vries die het vanwege zijn wisseldiensten ideaal vindt, dat er op meer dan één dag gestemd kan worden. ,,Dat moeten ze zo maar houden.” Een 46-jarige mevrouw die in het buitengebied van Willemstad woont, plakt maandagochtend het stemmen vast aan het boodschappen doen in Fijnaart. ,,Praktisch.”

Etten-Leurenaar Van Lieshout heeft op een plaatselijke partij gestemd. ,,Ik heb de programma's nagekeken en vervolgens mijn keus gemaakt. Mijn focus is de laatste jaren veranderd, de landelijke partijen maken er in Den Haag een potje van.” Ook Benny Schwartz heeft zich laten leiden door de inhoud en volgt het advies dat voor hem uit de Etten-Leurse Kieswijzer kwam rollen: VVD. ,,Voorheen stemde ik op een lokale partij.”

Volledig scherm Entree van de stemzaal in 't Turfschip in Etten-Leur. © Florence Imandt

In 't Turfschip dient een aantal hotelkamers als opvang voor zo'n vijftig Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Het versterkt Schwartz's motivatie van zijn stemrecht gebruik te maken. ,,Afschuwelijk wat in Oekraïne gebeurt. Een extra reden om te waarderen dat we in een democratisch en vrij land leven.”

Om half elf: zes mensen in Standdaarbuiten gestemd

De teller in 't Turfschip staat rond de middag overigens op ruim tachtig stemmers. Een getal waar ze in Fijnaart en Standdaarbuiten van dromen. Rond half elf, hebben er in De Standaert zes mensen gestemd. Precies één meer dan er mensen op het stembureau zitten. Ze vervelen zich niet, drinken koffie, kletsen wat en leiden zichzelf wat af met de mobieltjes. Voordeel is dat ze maar een halve dag ‘hoeven’, zo heeft de gemeente Moerdijk dat bewust georganiseerd.

Volledig scherm De Standaert Standdaarbuiten ... niet zo druk ... © Florence Imandt

Bij De Parel in Fijnaart, treffen we rond half twaalf Ad Verhagen, die juist in haar auto stapt; ze is één van de 48 stemmers tot dan toe. En natuurlijk heeft zij - als oud-raadslid van de vroegere gemeente Fijnaart - op het CDA gestemd. Niks geen Kieswijzer, ze groeide van jongs af aan op met de waarden van het CDA, of althans één van de voorlopers, de CHU.

,,Ik was 26 toen ik als eerste vrouw in de raad kwam, haha, daarmee haalde ik de krant. Het is na de herindeling allemaal wat bureaucratischer en afstandelijker geworden, maar och, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Ik hoop één ding: dat het politieke landschap van Moerdijk niet al te zeer versplintert en dat ze een stevig blok kunnen vormen.”

Volledig scherm Ad Verhagen, het eerste vrouwelijke raadslid van de vroegere gemeente Fijnaart, heeft gestemd bij De Parel. Ze maakte vier raadsperiodes vol voor het CDA en is nog altijd politiek geïnteresseerd én kerkelijk betrokken. © Florence Imandt

Dinsdag 15 maart kan gestemd worden: Etten-Leur: Trouwkerkje, Van Goghkerk, 't Turfschip Moerdijk: De Parel Fijnaart, De Standaert Standdaarbuiten, De Borgh Zevenbergen, Buurthuis Irene Willemstad, Stad Klundert Klundert Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018: Moerdijk 50,6 procent, Etten-Leur 48,7 procent