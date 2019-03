Etten-Leur en Halderberge pleiten voor vrachttaks op N640 en andere sluiproutes

Deze sport kunnen senioren met hoge leeftijd beoefenen

11:44 ETTEN-LEUR - Koersballen is een gezellige sport, die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. Het levende bewijs was gisteren zichtbaar, want meer dan tweehonderd senioren namen fanatiek deel aan het jaarlijkse grote koersbaltoernooi in de Nieuwe Nobelaer.