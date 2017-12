'Etten-Leur, een stad met de charme van een dorp'

quizETTEN-LEUR - Vanavond wordt Miranda de Vries geïnstalleerd als burgemeester van Etten-Leur. Maar hoe goed kent ze het dorp met stadse allures of de stad met veel dorpse trekken al? We testen het met een Etten-Leur quiz.

1. We beginnen met een makkelijke vraag. Hoeveel inwoners heeft Etten-Leur?

Dat is inderdaad niet moeilijk. Dat zijn er ruim 43.000. Dat zijn veel meer inwoners dan de bijna 27.000 van de gemeente Geldermalsen, maar op een fors kleiner grondgebied. Daar had ik te maken met elf dorpen, waarvan er tien langs de rivier De Linge liggen, hier is het Etten-Leur of hooguit een beetje Etten en Leur.

Dat zal anders besturen zijn.

Ja, het is een enorm verschil. Alleen al het feit dat hier Sinterklaas gewoon één keer aankomt, in Geldermalsen was dat veel vaker. Etten-Leur is veel compacter, het maakt het denk ik makkelijker om goed te focussen. Het heeft de allures van een stad, maar de sfeer van een dorp. Dat vind ik heel prettig.

2. Hoe lang woonde Vincent van Gogh in Etten?

Ik weet dat zijn vader dominee was en dat zijn ouders hier woonden. Ik heb er van alles over gelezen, maar hoe lang Vincent van Gogh hier woonde weet ik niet. Oh, slechts enkele maanden in de zomer van 1881 en soms als hij 'in between jobs' was. Nou, eigenlijk vind ik dat ook niet zo belangrijk om te weten. Wat ik wél belangrijk vind, is dat de mensen in Etten-Leur er trots op zijn. Vincent van Gogh is ook een beetje van ons, dat gevoel. Dat moet je koesteren.

3. Hoe heten Etten en Leur tijdens carnaval?

Oh wat erg, ik weet het niet meer. Het is al eens ter sprake geweest, hè wat jammer dat ik het nu niet meer weet.

Etten is Stijlorenrijk en Leur heet Ut Zwaaijgat.

Dat moet ik waarschijnlijk nog vijf keer horen voordat ik het echt onthoud. Carnaval is nieuw voor mij. Ik kom uit Noord Holland, ben er niet mee opgegroeid, maar ik heb er ontzettend veel zin in. De gemeenteraadsleden hebben daar ook veel over gevraagd. Dingen die belangrijk zijn voor de samenleving, daar wil je als burgemeester bij zijn. Dat is echt zo, ik kijk er naar uit. Ik ben serieus al over mijn outfit aan het nadenken. Maar ik heb ook gezegd, jullie moeten me wel helpen. Waar moet ik zijn, wat moet ik doen, ik hoor het graag. Het MaMi spektakel, dat lijkt me fantastisch. Dat zoveel mensen samen iets geks doen op de Markt. Dit jaar het wereldrecord fietsbellen, superleuk.

Wat is de bekendste boom van Etten-Leur?

Ha, dat weet ik. Dat is de Moeierboom, hier op de Markt. Ik wilde voor de uitnodiging om kennis te maken met de inwoners van Etten-Leur tijdens de nieuwjaarsreceptie eigenlijk een foto onder de boom maken. Een herkenbaar punt. Bovendien zitten daar altijd wat krasse knarren gezellig te bomen, daar wilde ik graag mee op de foto. Maar op de dag dat we foto's gingen maken, was het slecht weer. De mannen waren er niet.

5. Heeft Etten-Leur een buitenzwembad?

Het oude wel, maar het nieuwe niet. Het nieuwe zwembad is in aanbouw.

Vindt u dat een gemiste kans, dat het nieuwe zwembad geen buitenbad krijgt?

Daar vind ik als nieuwe burgemeester niks van. Dat is besluitvorming uit het verleden. Je kunt in Etten-leur in ieder geval in open water zwemmen bij de Westpolderplas.

6. Hoeveel musea telt Etten-Leur?

Er is het Nederlands Drukkerij Museum en het Streekmuseum. Maar hoeveel het er precies zijn, weet ik eerlijk gezegd niet.

Etten-leur heeft ook het Huysmuseum, waar ruimte is voor psychiatrie en beeldende kunst en het Natuurmuseum. De Van Goghkerk wordt wel gezien als een belevingsmuseum. Houdt u van cultuur of bent u meer van het sporten?

Sport en cultuur heb je allebei nodig. Ik vind het superleuk om als nieuwe inwoner van Etten-Leur overal te gaan proeven en ruiken. Ik ga alle musea zeker bezoeken, ze gaan mij zien. Maar op de lange termijn gaan inwoners mij meer sportend zien. Sporten is voor mij belangrijk om in conditie te blijven, lichaam en geest gezond te houden. Ik hardloop graag en ben regelmatig in de sportschool te vinden.

7. Noem drie grote evenementen in Etten-Leur

Popelucht vind ik leuk, de wielerronde en de Van Oers Marathon. En o ja, de Leurse Havenfeesten.

Dan is er nog het MaMi spektakel op carnavalsmaandag, de Meulemart, het Leurs zomerfestival, Lekker Etten-leur en dan is zeker alles nog niet genoemd.

Dat klopt. Etten-Leur heeft heel veel evenementen. Honderden per jaar, klein en groot. Vanaf het moment van solliciteren naar de functie van burgemeester, ben ik me gaan oriënteren en ben ik veel in Etten-Leur gaan kijken. Altijd wanneer we er waren, was er iets te doen, altijd waren er activiteiten. Dat zegt iets over de betrokkenheid van de inwoners. Dat is mooi om te zien.

8. Wanneer zijn de weekmarkten in Etten-Leur?

In Etten op woensdagmorgen en op Leur vrijdagmorgen. Zelf kom ik niet vaak op de markt, niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik gewoonweg de boodschappen niet doe. Dat doet mijn man. Ik ben vaak op die tijdstippen aan het werk.

Dat klinkt als een moderne huishouding.

Dat is zo gegroeid. Wij hebben twee zoons. Ik zeg altijd, kinderen voeden zichzelf niet op. Toen ik in bestuursfuncties terechtkwam, is mijn man Piet minder gaan werken.

9. Wie was Edward Poppe en wat heeft hij met Etten-Leur?

Dat antwoord moet ik schuldig blijven.

Edward Poppe was een Vlaamse priester. Wat als ik zeg juvenaat?

Oh, het oude juvenaat. Ik ben langs het pand gereden, ik ken de discussie over slopen of behouden. Ik heb gehoord dat de gevel erg gewaardeerd wordt. Punt.

Maar dat Poppe een Vlaamse priester is, vind ik een aardig detail. Daaraan zie je dat we in een katholieke omgeving terechtkomen. Geldermalsen is protestants georiënteerd. Als gezin passen we goed in een katholieke omgeving denk ik. Zelf ben ik een gemiddelde katholiek. Die komen vaak twee tot drie keer per jaar in de kerk. Ik ook.

10. Hoeveel gildes heeft Etten-Leur?

Dat zijn er twee. Hoe ze heten weet ik nog niet. Oh, Cloveniersgilde en Sint Hubertusgilde. Ik ga ze zeker ontmoeten.

Een laatste vraag, buiten de quiz om. Wanneer komt U naar Etten-Leur?