Etten-Leur broedt nog op plannen om drempels voor starters op woningmarkt weg te halen

met video Robèrt van Beckhoven op haringpar­ty in Et­ten-Leur: 'Wát ui, maar niet te veel’

ETTEN-LEUR - Wie we dáár hebben, Robèrt van Beckhoven... bakker, patissier en presentator. Bekend van Heel Holland Bakt. Of hij ook verstand heeft van haring? ,,Ik weet of ik ‘m lekker vind.”

15 juni