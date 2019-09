Etten-Leur brengt stikstofproblemen in kaart

ETTEN-LEUR - De gevolgen van de landelijke stikstofproblematiek zijn voor alle lopende woningbouwprojecten in Etten-Leur door de gemeente in kaart gebracht.

Uit die lijst blijkt dat de stikstofproblematiek die in het hele land speelt, vooralsnog weinig invloed heeft op de voortgang van woningbouwprojecten in de gemeente Etten-Leur.

Minder zorgen

Wel is duidelijk dat de problematiek extra aandacht vraagt bij het opstellen van bestemmingsplannen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen. ,,Maar we maken ons minder zorgen over de voortgang van woningbouwprojecten”, zegt wethouder Ger de Weert. ,,Het is goed nieuws dat we door kunnen met de bouwopgaves die er nu liggen.”

Op grond van een recente berekening voor het plan Van Bergenpark (GGz-terrein) verwacht de gemeente niet alleen bij kleine, maar ook bij grote projecten geen grote, nadelige effecten. Maar: ,,in alle gevallen blijft berekening en onderbouwing nodig’’.

Quote In de toekomst kijken we verder naar de gevolgen voor de landbouw en de industrie in ons gebied Ger de Weert, Wethouder

Wethouder De Weert: ,,In de toekomst kijken we verder naar de gevolgen voor de landbouw en de industrie in ons gebied. We houden daarbij rekening met de adviezen van de commissie Remkes en komen er dus in een later stadium op terug.”

Vragen aan college

In de gemeente Moerdijk stelt de politieke partij Burger Belangen Moerdijk (BBM) vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders over de landelijke problematiek.

Burgerraadslid Kitty Stoop en fractievoorzitter Wim de Pijper stellen in een brief dat ‘BBM een gezonde leefomgeving en natuur(herstel) heel belangrijk vindt’. ,,Hierbij is het reduceren van stikstof een belangrijk proces, waar wij achter staan. Wel maken we ons zorgen over de projecten die ons ambitieuze college op de planning heeft staan.”

Quote Wel maken we ons zorgen over de projecten die ons ambitieuze college op de planning heeft staan Kitty Stoop & Wim de Pijper, Burger Belangen Moerdijk

De partij wil daarom weten of het besluit invloed heeft op projecten die al groen licht hebben gekregen van de Raad van State, waarbij BBM het project ‘Rondweg Zevenbergen’ als voorbeeld noemt.