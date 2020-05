Etten-Leur breidt ‘menu’ voor bruidsparen uit

ETTEN-LEUR - Wie in Etten-Leur in het huwelijksbootje stapt, kan daarvoor sinds een week of twee zelf een babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) laten benoemen. Zo kun je je huwelijk laten sluiten door een vriend, familielid of gewaardeerde collega.

Ook de regels voor trouwlocaties zijn in Etten-Leur sinds eind april versoepeld. De gemeente Etten-Leur wil met de aangepaste regels voor huwelijken tegemoet komen aan wensen van bruidsparen.

,,De behoefte van bruidsparen is in de loop van de tijd veranderd‘’, stelt een woordvoerder van de gemeente. ,,De wens om deze speciale dag persoonlijker te maken is in de loop van de tijd steeds verder gegroeid. Hieruit is de trend en wens ontstaan om soepeler om te gaan met regelgeving op dit gebied. Dit geldt ook voor andere gemeenten.”

Naar de rechtbank

Voorheen konden stellen zich in Etten-Leur alleen in de echt laten verbinden door een babs die al in dienst was bij de gemeente. Sinds 29 april kunnen ze zelf iemand aan laten wijzen als babs voor één dag. Diegene moet dan wel officieel bij de rechtbank worden beëdigd en krijgt een instructie over zijn of haar taken als babs.

Inmiddels hebben veertien bruidsparen die tussen 1 mei en 31 december in Etten-Leur willen trouwen, ervoor gekozen zo’n eigen babs aan te stellen, meldt de gemeentewoordvoerder. Dat kost deze stellen waarschijnlijk ongeveer 50 euro méér dan de keuze voor een ‘gewone babs’; de gemeenteraad moet de leges nog officieel vaststellen. In totaal worden er in die periode ongeveer 100 huwelijken gesloten in de gemeente.

Minder rompslomp