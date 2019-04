Etten-Leur breidt fors uit: bouwlocaties gezocht!

Heibel rond gedenk­steen overleden wethouder Et­ten-Leur, ‘belache­lijk en onaccepta­bel!’

2 april ETTEN-LEUR - ‘Onacceptabel!’ ‘Belachelijk!’ De politieke fractie APB uit Etten-Leur is zeer ontstemd over de weigering van ‘de gemeente’ een gedenksteen te herplaatsen op het vernieuwde Van Bergenplein. Het is een steen, inmiddels dus een des aanstoots, voor de in oktober 2012 overleden oud-wethouder Toon Vermeulen.