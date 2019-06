Etten-leur breidt activiteiten rond dementie verder uit

De noodzaak om meer begrip voor en kennis te verspreiden over deze ziekte is volgens gemeentewoordvoerder Koen Keesmaat groot. ,, Dementie wordt, naar verwachting, volksziekte nummer 1. Iedere inwoner van Etten-Leur krijgt in de toekomst binnen zijn of haar familie/kennissenkring te maken met een vorm van dementie. Het is dus heel belangrijk dat we mensen met dementie en hun (mantel)verzorgers leren begrijpen. Alleen dan wordt iedereen zo goed mogelijk geholpen."