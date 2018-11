Etten-Leur bespaart kwart miljoen op beheer parkeergarage

COLUMN Alle mannen hebben kinkapsels; wanneer wordt de baard weer raar?

7:30 Zwerver Rigo in zijn hutje langs de A58. Louis Rudd die solo over de Zuidpool trekt. Drie leden van de ooit jonge boyband Take That. Kamerlid­­ Klaas Dijkhoff. Militair Marco Kroon. Formule 1-coureur Sebastian Vettel. Een onbekende vader met een tweeling in zijn armen.