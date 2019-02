Etten-Leur bekijkt waar behoefte is aan standplaatsen woonwagens

ETTEN-LEUR - Etten-Leur stemt regionaal de behoefte af en komt naar verwachting snel na de zomervakantie met een voorstel over de aanleg van woonwagenstandplaatsen in de gemeente.

Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de raad. Gemeenten is gevraagd om de behoefte te realiseren. Is die er, dan moeten huishoudens vervolgens kans maken op een standplaats.

Alwel

Inmiddels staan in Etten-Leur zeven huishoudens geregistreerd die zo'n standplaats willen bezetten. De gemeente trekt op met Alwel, omdat de huishoudens die zich meldden zowel de standplaats als de woonwagen willen huren.

Heel wat gemeenten inventariseren op dit moment of er behoefte is. Daarom is afgesproken de komende tijd samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en het rijk de behoefte af te stemmen.