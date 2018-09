Etten-Leur begint met aanpak van gedateerde entree bij stationsgebied

ETTEN-LEUR - Etten-Leur is begonnen aan de facelift voor het gebied rond het NS-station. De omgeving van het Stationsplein gaat op de schop omdat deze plek - voor treinreizigers dé entree van de gemeente - 'enigzins gedateerd' is .

De eerste concrete stap is dat bij het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan in Etten-Leur asbest verwijderd wordt. Het is de voorbereiding op de sloop van het gebouw, dat pal naast het station staat. De gemeente heeft het pand voor een miljoen euro van PostNL gekocht, speciaal met de bedoeling om het te slopen.

Het is een onderdeel van een groter plan om het hele gebied rondom het NS-station op de schop te nemen en te moderniseren. De nu vrijkomende grond wordt gebruikt om de fietsenstalling aan de zuidzijde op een goede manier in te passen. De huidige stalling is veel te klein en te rommelig.

Herinrichting

Bovendien kunnen er op de grond van het oude postkantoor parkeerplaatsen komen, kan de opgang naar het station verplaatst worden en ontstaat er ruimte voor een herinrichting voor het gehele gebied rondom het station. Eerder werd het aantal parkeerplaatsen bij het station al fors uitgebreid.

Bovendien is woningstichting Alwel in hetzelfde gebied bezig met XEL. Onder die naam worden er hippe tijdelijke appartementen en winkels pal tegenover het station gerealiseerd. Ook dat helpt om het gebied een modernere uitstraling te geven.

Te duur

De plannen voor het stationsgebied zijn vanaf 2014 gesmeed. Een projectgroep heeft bekeken of er een volwaardige wijkverbinding voor voetgangers en fietsers kon komen tussen de noord- en zuidkant van het station. Daar is uiteindelijk van afgezien omdat de daarvoor noodzakelijke tunnel te duur bleek te zijn. In het uiteindelijke plan komt die wijkverbinding niet meer voor.

Er komt een simpele oversteekplaats over de perrons. Ook al omdat vlak in de buurt veilige fietsovergangen over het spoor liggen. Het is de bedoeling alle werkzaamheden uit te voeren in vier fasen, die de komende jaren tot in 2021 uitgevoerd worden. Bij de herinrichting van het gebied wordt ook meteen de riolering gerenoveerd of vervangen.

Bloemkiosk

Bij de aanpassingen is ook een totale vernieuwing van de bloemenkiosk voorzien. Er wordt over gedacht om hier ook nog andere voorzieningen aan toe te voegen zoals een openbaar toilet en een koffiecorner. Fraaie bestrating, groen en straatmeubilair moet het karwei helemaal af maken.