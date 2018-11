Etten-Leugen: deze man beweert dat Etten-Leur niet bestaat

ETTEN-LEUR - Metro-journalist Jelmer Visser (29) is nog nooit in Etten-Leur geweest, maar beweert wel dat het niet bestaat. Hij wil dat Nederland de waarheid weet en deelt zijn mening op het Twitteraccount Etten-leur is een leugen . Waarom? “Iedereen moet de waarheid weten.” Dat levert hilarische reacties op.

,,Ken je iemand uit Etten-Leur? Ben je weleens in Etten-Leur geweest? Ken je iemand die in Etten-Leur is geweest? Drie keer nee? Exact, Etten-Leur bestaat niet. Is je antwoord ‘ja’ op één of meer vragen? Dat is precies wat iemand zou antwoorden die onderdeel is van het complot", aldus Visser op Twitter.

Verschillende mensen reageren hierop. Zo is de Etten-Leurse Gemma blij met deze zet: ,,Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik in een leugen woonde en nu wordt het bevestigd. Yes!” Maar ook NS wordt erbij betrokken, want op de gevel van het treinstation staat geen ‘Etten-Leur'. Maar NS laat zich niet uit het veld slaan en reageert: ,,Niet waar! Zoiets zouden wij nooit doen!”. Bij de tweet staat een foto van het perronbord met de tekst ‘Etten-Leur'.

Nationaal complot

Visser noemt zichzelf een realistische klokkenluider, maar wil eigenlijk een Nederlandse versie van het Bielefeldcomplot opzetten. Dit is een satirische complottheorie waarmee het bestaan van de Duitse stad Bielefeld in twijfel wordt getrokken. ,,Dat is een nationaal gedeeld verzinsel. Het leek mij grappig om dat naar Nederland te halen", vertelt Visser, die werkt voor Metro.

Hij startte een poll op met de vraag ‘Welke Nederlandse plaats is een mythe?’. Mensen konden kiezen tussen Hengelo, Purmerend, Nieuwegein en Etten-Leur. ,,Ik had een een aantal eisen. Het zijn plaatsen waar mensen niet van heinde en verre naartoe gaan. Ook hebben ze geen eigen attracties, zoals een pretpark, voetbalt de vereniging niet in de Eredivisie en zitten er geen grote merken. Uiteindelijk heeft de Twitteraar voor Etten-Leur gekozen.” In totaal is er 1110 keer gestemd waarvan 31 procent op Etten-Leur.

Parodie

Het doel van Visser? ,,Mensen ervan overtuigen dat Etten-Leur een verzinsel is, iedereen moet de waarheid weten.”

Als nabrander wil de journalist nog wel duidelijk maken dat hij persoonlijk niets tegen Etten-Leur heeft. ,,Alles is met een knipoog en het is een parodie.”