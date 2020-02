Etten en Leur krijgen een optocht die het wachten waard was

,,Op dinsdag hou je de gezelligste mensen over", zegt Harrie, die al vijftig jaar carnaval viert in het Stijlorenrijk. De bloemetjes op zijn witte pak wapperen zachtjes in de wind, die zich veel vriendelijker opstelt dan zondag nog het geval was. Zelfs de zon laat dinsdag met enige regelmaat haar gezicht zien.

Ook Carla Stadhouders, die met haar dochter op de hoek van de Oude Bredaseweg staat, ziet wel een zonnestraaltje achter de donkere wolk van de uitgestelde optocht.

Quote Het voelt een beetje als een verlengde carnaval, op deze manier Carla Stadhouders

Stadhouders: ,,Het voelt een beetje als een verlengde carnaval, op deze manier. De meeste mensen die nu op straat zijn, waren anders misschien niet meer op pad gegaan. Wij zouden zelf ook niet in Etten-Leur zijn gebleven als de optocht vandaag niet was.”

Volledig scherm De prinsenwagen van Leurse Leut, met leutvorst Carolus I, wijst de weg. © Nicole Froeling

Zoals altijd in jaren met een even jaartal vertrok de leutstoet vanuit het Stijlorenrijk, om te eindigen in ut Zwaajgat. De Leurse prinsenwagen voorop, gevolgd door een veelkleurige stoet vol creativiteit en plezier. Met een zeer actuele act in de voorhoede: CV OG Oké die voor ‘Wai zijn tog nog kome aanwaaje!’ een storm nabootste met omgekeerde paraplu's en een memorabele acteerprestatie.

Volledig scherm Tog nog kome aanwaaje in Etten © Nicole Froeling

Veel groepen hielden in hun wagens en acts een warm plekje vrij voor Toon Bastiaansen, de 80-jarige Leurenaar die zich al 55 jaar met hart en ziel inzet voor Leurse Leut. Hij was er zelf ook bij en werd in zijn draagstoel letterlijk op handen gedragen door De Watjes tijdens hun act EerbeTOON.

Volledig scherm De Watjes met hun EerbeTOON aan Toon Bastiaansen (80, in de draagstoel). © Nicole Froeling

De deelnemende grote wagens zijn zonder uitzondering prachtig afgewerkt, explosies van kleur onder de soms toch nog grauwe lucht. De Tapkes bouwden een Drankorgel vol bewegende delen en grappige details.

Volledig scherm CV De Tapkes geeft de toon aan met een 'draankorgel' © Nicole Froeling

Bij de wagen Bij-Geloof van Ietskûs Aanders valt niet alleen op hoeveel aandacht in de wagen zelf is gestoken, maar ook hoe gezellig de grote groep bedrijvige bijen die meeloopt het onderling lijkt te hebben - misschien mede door de aanwezigheid van een hele hoop jonge bijtjes. Dat biedt perspectief voor de toekomst van de leutstoet in Stijlorenrijk en Zwaajgat.

Volledig scherm De bijen van Bij-Geloof © Nicole Froeling

De waarzegsters die rond de machtig mooie wagen van CV Te Gék heen wervelen (Da's toch nie waar-zeg) trakteren de toeschouwers op gratis toekomstvoorspellingen: 'Pas op met uw drankgebruik, want het zal zéér doen, dat voorspel ik.’

Volledig scherm 'Da's toch nie waar-zeg’ van CV Te Gék. © Nicole Froeling

En dan zijn er nog de loopgroepen, van heul klein tot best wel groot. De act van twee dames achter rollators - 'Me2, Wij zijn betast’- leidt bij veel toeschouwers eerst even tot een verwarde frons. Tot het ze opvalt hoeveel tassen de dames met zich meeslepen en het kwartje valt: dan breekt de gulle lach door.

De Ettense prinsenwagen sluit de stoet af. En dan begint het wachten op volgend jaar, als de optocht hopelijk wél weer gewoon op zondag door kan gaan.