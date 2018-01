Etten en Leur een Gouden Paar, evenementen-kalender staat barstensvol activiteiten

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat er een streepje kwam tussen Etten en Leur. Je zou zeggen: een verbindend feestje waard! Toch loopt het Etten-Leurse verenigingsleven daar niet voor warm en ook de gemeente lijkt niet van plan om veel ruchtbaarheid te geven aan dit 'gouden kroonjaar', getuige de afwezigheid op de Evenementenkalender 2018.

Foodstock

Desondanks valt er ook dit jaar weer veel te beleven in Etten-Leur. Alle bekende evenementen keren terug. Helemaal nieuw is festival 'Foodstock', van 25 tot en met 27 mei in het Oderkerkpark. Het legendarische Woodstock in een modern jasje en gecombineerd met lekker eten.

,,Foodstock is een driedaags foodfestival waar je bij moet zijn geweest", aldus de organisatie. ,,Eten, drinken en muziek zijn de pijlers. Tientallen foodtrucks vormen de basis van dit openluchtrestaurant. Aangevuld met muziek, een kinderdorp en veel ruimte voor ontspanning, is er voor elk wat wils."

Het kleurrijke festival is gratis toegankelijk en voor alle leeftijden. Maar alleen als er voldoende animo is onder de eigenaren van de rijdende keukentjes. Behalve met een truck kun je je ook aanmelden met bijvoorbeeld een boot, caravan of fiets. ,,Als het maar past bij de sfeer en uitstraling van Foodstock", aldus de organisatie.

Salon Van Gogh

Ook nieuw op de kalender, doch eenmalig, is Salon Van Gogh. Een talkshow en netwerkevent onder leiding van tv-presentator Cornald Maas, die op 30 maart (de geboortedag van oud-inwoner Vincent van Gogh) in de Van Gogh Kerk tal van vooraanstaande gasten ontvangt. Omdat Brabant dit jaar 'Europese Regio van de Gastronomie' is, kan ook hier culinair genoten worden.

Het toeristen- en evenementenseizoen gaat traditiegetrouw met Pasen van start. Op 31 maart staat daarvoor de Voorjaars- en Bijenmarkt in het centrum gepland. In april zijn het paardensportevenement Eventing en de activiteiten rond Koningsdag de grootste publiekstrekkers.

De maand mei wordt een vrij drukke maand met, naast Foodstock, onder andere de Servais Knaven Classic, Leurse Havenfeesten (Pinksteren), Beleef De Rith en de Wandelvierdaagse. In juni luiden Just Dance Outdoor, de Meulemart en de kermis het zomerseizoen in.

Leurs Zomerfestival

Op 14 juli wordt rond de Leurse Haven aan de Geerkade de tweede editie van het Leurs Zomerfestival gehouden, een paar dagen later gevolgd door twee weken Jeugdland. In augustus zal wederom de Profwielerronde de grootste knaller worden, maar zijn er ook weer de Pasar Malam, de Zomeravondspektakels op het Raadhuisplein en festival Popelucht.

Het culinaire Lekker Etten-Leur valt vroeg dit jaar: op 31 augustus en 1 september. Later in de maand september zijn er ook weer het classic motors-event, de kermis in Noord en de Jaarmarkt in het centrum.

Half oktober is het dansen en meezingen geblazen bij het Feestweekend met het Smartlappenfestival en de laatste zondag van de maand vindt de traditionele 'Herfstmarathon' plaats.

Half november wordt Sinterklaas weer verwacht en in december komt voor de vijfde achtereenvolgende keer het kerstcircus naar Etten-Leur.