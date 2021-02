Ergernis over wildgeplakte verkiezingsposters in Etten-Leur: ‘Dat was zo niet afgesproken’

Geen carnaval, maar de gevels zijn wel versierd in Et­ten-Leur en Moerdijk

12 februari ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Carnaval ziet er dit jaar misschien anders uit, het is tóch carnaval. In de hele regio hebben carnavalsclubs inwoners opgeroepen hun gevels te versieren of een etalage in te richten om toch een beetje carnavalssfeer te creëren.