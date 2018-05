Erepenning voor Schouw

Schouw was 16 jaar onafgebroken actief in de gemeentepolitiek. Vier jaar als raadslid (2002-2006) en aansluitend twaalf jaar als wethouder. De eerste twee perioden met de portefeuille ruimtelijke ordening, wonen en sport. De laatste vier jaar was Schouw wethouder van het sociale domein en onderwijs. De decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulp gaf hij mede vorm. Ook heeft hij veel betekend voor de samenwerkingsverbanden waar Etten-Leur deel van uitmaakt. Schouw kreeg de erepenning van de gemeente Etten-leur uit handen van burgemeester Miranda de Vries.