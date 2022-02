Er zijn stoplichten in de klas! Om te meten of de lucht nog fris is

ETTEN-LEUR - Stoplicht CO 2 meters op basisschool De Hofstee in Etten-Leur geven aan wanneer het tijd wordt om de ramen open te zetten óf om buiten een luchtje te gaan scheppen.

,,Hartverwarmend”, vindt directeur Ellen Broeders. ,,We hebben sinds enkele maanden in ieder lokaal een CO2 meter, gratis!”

De weldoener is Roy van Dongen, oud-leerling van de basisschool. Hij schonk 25 meters in het kader van het ‘Operame Project’.

De waarde? ,,Rond de 900 euro totaal”, zegt Van Dongen. ,,Er zitten geen dure kastjes omheen. Gewoon een sensor en een schermpje op een printplaatje. Je kunt ze desnoods met punaises op het prikbord plakken, als er maar een stopcontact in de buurt is voor de voeding. Commerciële meters zijn een stuk duurder.”

Oplossingen bedenken

Van Dongen (36) is ZZP’er in informatiebeveiliging en lid van de Hackerspace Revspace. ,,We zijn een niet-commerciële groep met technisch creatieve mensen die oplossingen bedenken voor problemen, zoals te hoge CO 2 - waarden in klaslokalen. Op die manier willen we iets doen voor de gemeenschap. Te veel CO 2 in een ruimte beperkt het concentratievermogen en het opnemen van informatie. Je wordt er duf van”, verduidelijkt Van Dongen.

Zonder franje

De CO 2 meters zijn als bouwpakketje geleverd en konden makkelijk in elkaar gezet en op de muur bevestigd worden. ,,Het zijn meters zonder franje om de kosten te drukken”, zegt Van Dongen. ,,Ze hebben ze CO 2 stoplicht genoemd.”

Immers: als het vlakje op de meter groen is, is de lucht fris genoeg. Maar naarmate de lucht slechter wordt, springt het kleurvlakje op oranje en daarna wordt het knipperend rood. En dan moeten de ramen open of is het raadzaam om even naar buiten te gaan. ,,Iedereen kan in principe zo’n meter maken, want de ontwerpen zijn vrijgegeven”, zegt Van Dongen. Geïnteresseerden vinden de handleiding op website operame.nl.

Broeders vindt het een prima systeem: ,,Als de kinderen zien dat het stoplicht op rood staat, vragen ze of het raam open mag.”

