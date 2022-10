Er zijn altijd wel trucjes die je nog niet kan

Overal in de zaal zijn kinderen en een enkele volwassene aan het eenwieleren. Ze draaien snelle rondjes, maar oefenen ook met springen. Bang om te vallen, moet je hier zeker niet zijn. De deelnemers komen uit heel Nederland en ook uit België.

Meer dan kunstjes in het circus

Eenwieleren is veel meer dan kunstjes in het circus, zegt Robert-Frank Hofland van Stichting Eenwieleren Nederland, die het festival al voor de derde keer in De Niervaert organiseert. ,,Je kunt van alles doen: afstandswedstrijden, jongleren, allerlei heftige tricks, hoog- en verspringen, trails in het bos en ook bijvoorbeeld hockey of basketball op de eenwieler.’’

Volledig scherm Roos (23) vermaakt zich bij het Eenwielerfestival in Klundert. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Het is een uitdagende sport, vindt hij. ,,Je bent voortdurend in strijd met jezelf en traint enorm je evenwicht. Maar om het te leren, moet je echt doorzetten. Want bijna niemand leert dit in een middagje.’’ Veel kinderen leren het rijden op eenwieler op een circusschool, vertelt Hofland. De deelnemers aan het festival _ niet alleen kinderen, maar ook enkele volwassenen _ doen hier veel inspiratie op. ,,Want je ziet altijd wel iemand een trick doen die jij nog niet beheerst.’’ De Stichting organiseert behalve het festival ook jaarlijks het NK op de wielerbaan in Breda. ,,In Nederland worden alleen afstanden gereden op het NK, van sprint tot marathon. Op het EK en WK zijn er ook andere onderdelen, zoals springen.‘’

Volledig scherm Tim Desmet (29) komt uit Oostende, Belgie. hij stunt meestal in steden (urban) maar komt toch elk jaar hier heen. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Vier wereldkampioenen

Marieke van der Staak (17) uit Gemert is een van de deelnemers aan het Eenwielerfestival. Zij ‘eenwielert’ al sinds haar negende. ,,ik heb mezelf het aangeleerd, maar daarna ben ik wel naar een circusschool gegaan.’’ Marieke is behoorlijk fanatiek en reisde deze zomer zelfs naar het WK in Grenoble. Nederland behaalde daar maar liefst vijf wereldtitels. ,,Hier in Klundert zijn vandaag vier wereldkampioenen aanwezig’’, glundert Marieke. ,,Het wereldje is heel klein, we kennen elkaar allemaal en komen elkaar overal tegen. Er waren bij het WK dit jaar meer deelnemers dan ooit uit Nederland.’’ op de grote kampioenschappen komt Marieke het liefst uit op de lange afstanden, ,,De 5 en 10 kilometer vind ik het leukst om te doen. Of het heel vermoeiend is? Ik denk dat eenwieleren een beetje tussen hardlopen en fietsen inzit.’’

Unispin en stand-up

Maar het Eenwielerfestival is voor haar de gelegenheid om nieuwe kunstjes aan haar trukendoos toe te voegen. ,,Ik doe mee aan de workshop springen. Dat is het leuke van eenwieleren, je kunt altijd progressie maken en nieuwe tricks leren. Ik ga nu vooral beginnen met hoog- en verspringen.’’ Idolen in haar sport heeft ze niet, zegt ze. ,,Daarvoor kennen we elkaar ook allemaal te goed.’’ Zijn er nog speciale tricks die ze graag wil leren? Daarover hoeft Marieke niet lang na te denken. ,,Ik ben nu aan het oefenen op de unispin, waarbij je tijdens een sprong draait. En ik wil ook graag de stand-up kunnen. Dan heb je je voeten niet op de trappers, maar een op de stang en met de andere draai je het wiel.’’