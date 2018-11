Er komen meer betaalbare woningen in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Van de minstens 125 middeldure huurwoningen die deze raadsperiode gebouwd worden in Etten-Leur, zullen er in ieder geval 50 zijn met een maximale huurprijs van 850 euro.

Dat is het gevolg van een amendement dat deze week is aangenomen in de raadsvergadering over de begroting voor komend jaar. Het amendement van GroenLinks werd mede ondertekend door APB, D66 en Ons Etten-Leur en mondeling ondersteund door alle andere fracties, met uitzondering van Leefbaar. En dat is omdat Leefbaar Etten-Leur doelgroepenbeleid sowieso niet steunt.

Het college van burgemeester en wethouders had de raad voorgesteld om in 2019 ten minste 125 middeldure huurwoningen te bouwen met een maximale huurgrens van 1000 euro. Daarvoor in aanmerking zouden huurders komen met een inkomen tussen de 2100 en 3000 euro per maand.

Quote Dat zou betekenen dat je in het slechtste geval bijna de helft van je maandinko­men kwijt bent aan huur Simon Jacobs, Fractievoorzitter GroenLinks Etten-Leur

,,Dat zou betekenen dat je in het slechtste geval bijna de helft van je maandinkomen kwijt bent aan huur en dat kan natuurlijk niet", licht fractievoorzitter Simon Jacobs van GroenLinks zijn amendement toe.

Om die reden heeft hij voorgesteld twee klassen middeldure huurwoningen te onderscheiden: tot 850 euro (goedkopere middeldure huur) en tot 1000 euro. Jacobs: ,,Met het oog op de huidige bouwprijzen en marktontwikkelingen zien wij het gebeuren dat er veel van die middeldure huurwoningen tegen de 1000 euro aan komen te zitten. Met de inkomens die het college daaraan heeft verbonden, zadel je inwoners op met veel te hoge woonlasten.”

Starters

Nu het amendement is aangenomen, worden er de komende jaren minstens vijftig huurwoningen gebouwd met een maximale aanvangshuur van 850 euro. Deze woningen, zo is ook bepaald, hebben minimaal een bepaalde grootte, zodat ze aantrekkelijk zijn om naar door te stromen. Zo komen er weer woningen vrij voor bijvoorbeeld starters.

De overige 75 huizen vallen in de prijsklasse 850 tot 1000 euro en zullen groter zijn dan de 50 andere woningen. De raad heeft ook besloten dat deze 125 huizen voor minstens twintig jaar beschikbaar moeten blijven voor middeldure huur.

Quote Als je met een partner een inkomen van 2100 euro hebt, kun je die 850 euro nog betalen, maar dat wordt een probleem als er kinderen komen. Simon Jacobs, Fractievoorzitter GroenLinks Etten-Leur