Er belanden weer meer inwoners van Etten-Leur en Moerdijk met covid in het ziekenhuis

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - De besmettingsgraad in Etten-Leur en de gemeente Moerdijk liep al weken op. Nu begint ook het aantal ziekenhuisopnames in deze twee gemeenten te stijgen.

Na de voorjaarsgolf bleef het aantal opnames in onze regio lange tijd erg laag. In de zomer werden maar mondjesmaat inwoners van Moerdijk of Etten-Leur in het ziekenhuis opgenomen met covid. Maar sinds half oktober loopt het aantal ziekenhuisopnames hier op, net als in de rest van het land. Vorige week belandde er eigenlijk elke dag wel weer iemand met covid-klachten uit één van deze gemeenten in het ziekenhuis, blijkt uit de RIVM-registratie.

Hoger dan de juli-piek

Het aantal bekende besmettingen ligt in beide gemeenten nu hoger dan tijdens de ‘Dansen met Janssen'-piek in juli. Het aantal mensen dat besmet wordt met het coronavirus, is er weer bijna net zo hoog als in het najaar van 2020.

In de gemeente Etten-Leur telde het RIVM vorige week 210 positieve tests, een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van de voorgaande week. In de gemeente Moerdijk ging het om 149 positieve testuitslagen (een stijging van zo'n 11 procent).

In de gemeente Moerdijk is inmiddels 87 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd, in Etten-Leur ligt dat op 86 procent. Landelijk ligt het vaccinatiepercentage tegen de 85 procent.

Zicht op het virug ontbreekt

Waar mensen op dit moment vooral besmet raken is niet duidelijk. Het aantal nieuwe besmettingen ligt zo hoog, dat de GGD geen dekkend bron- en contactonderzoek meer uit kan voeren. Daardoor is niet goed vast te stellen waar de belangrijkste besmettingshaarden zitten.