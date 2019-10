Enzo Knol bouwt ‘dikke John Deere’ van zijn Lamborghini in Etten-Leur

Het design is een uit de hand gelopen grap volgens Roy Dominic van Deursen van de garage:



,,Toen hij deze Lamborghini kocht zat ik hem te plagen dat hij er iets gaafs mee moest doen. Dat wilde Enzo eerst niet. Hij belde mij even later op en zei ‘kom, we gooien de Lamborghini in een John Deere-stijl’.”



Ontwerper Phil Verheyen vertelt in een YouTube-video van Knol dat de auto hem bloed, zweet en tranen heeft gekost, maar dat het het allemaal waard is:



,,Ik heb de hulp ingeschakeld van de hulptroepen van de garage, want anders zou het nooit lukken. Het is een super ontwerp geworden. Beter dan ik had verwacht eigenlijk. Het is niet gewoon een groene auto met een sticker op, maar de sportwagen is echt goed aangepakt.”