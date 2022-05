Energieslurpers Vosdonk Etten-Leur en haven Moerdijk moeten vergroenen, vindt provincie

vrouwenvoetbal Al voor de aftrap was DSE kampioen: ‘We staan hier in Amsterdam feest te vieren, toch een beetje gek’

De vrouwen van DSE versloegen Buitenveldert, maar wisten voorafgaand aan de wedstrijd al dat ze kampioen waren geworden. FC Eindhoven 2 verloor uit bij FC Berghuizen en daardoor was het gat naar DSE al te groot om nog in te halen. Het feestje is gestart in Amsterdam omdat de ploeg uit moest spelen maar aankomende week wordt DSE dan ook echt thuis in Etten-Leur gehuldigd.

15 mei